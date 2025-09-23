Chiavazza, fuga di gas in via Poma FOTO

Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 23 settembre, per una fuga di gas segnalata in via Poma a Chiavazza. Alcuni residenti, avvertendo un forte odore, hanno subito allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a svolgere i controlli con le apposite attrezzature per individuare l’origine della dispersione. La zona è stata temporaneamente delimitata in attesa dell’arrivo dei tecnici incaricati delle verifiche e delle riparazioni.

Grazie alla tempestività della segnalazione e all’intervento dei soccorritori, non si sono registrati feriti né danni.