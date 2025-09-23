Attiva la 1° Rievocazione del Circuito Motociclistico, ecco come cambia la viabilità a Biella

In occasione della manifestazione denominata ‘1° Rievocazione del Circuito Motociclistico di Biella 1939’ organizzata da AMSAP che si svolgerà il giorno 28 settembre 2025 si comunica che è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, nelle seguenti aree: viale Matteotti (entrambe le corsie di marcia sul lato a ovest di via Repubblica e area parcheggio lato a est di via Repubblica), viale Carducci, via Marconi (tratto compreso tra viale Carducci e il ponte Cerruti), via Cernaia, dalle ore 8,00 alle ore 18,00 del giorno 28.09.2025.

È inoltre istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare in viale Matteotti (entrambe le corsie di marcia sul lato a ovest di via Repubblica e area parcheggio lato a est di via Repubblica), viale Carducci, via Marconi (tratto compreso tra viale Carducci e il ponte Cerruti), via Cernaia, dalle ore 10,00 alle ore 18,00 del giorno 28.09.2025.

È anche istituito il doppio senso di marcia unicamente per residenti e titolari posto auto interno, in Piazza Vittorio Veneto nord, tratto compreso tra via Garibaldi e piazza Vittorio Veneto est e in via Italia, tratto da via Gramsci/Settembre a Piazza V. Veneto est, via Caraccio, via Volpi dalle ore 10.00 alle ore 18.00 del giorno 28.09.2025.