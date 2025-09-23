Consiglio Provinciale, la denuncia del Segretario FdI Franceschini: "Abbandonata la seduta sullo statuto Atap"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Situazione surreale ieri lunedì 22 settembre in Consiglio Provinciale a Biella!

Quando al momento della discussione della delibera riguardante le modifiche da apportare allo statuto di Atap S.p.A. i consiglieri di centrodestra hanno manifestato la loro contrarietà e l'intenzione di abbandonare l'Aula, anche il Presidente Ramella (proponente della delibera) e gli altri Consiglieri hanno abbandonato la seduta mettendo termine alla riunione.

Il parere contrario del centrodestra nasce dalla modifica apportata all'art.15 del citato Statuto che, come variato, avrebbe attribuito di fatto pieni poteri alle due Province (Biella e Vercelli) nella scelta e nella nomina dei membri del cda, escludendo i Comuni del biellese e del vercellese.

Una posizione incomprensibile, ma non nuova, da parte della Provincia che parrebbe aver subordinato l'interesse del territorio e dei Comuni alle proprie ambizioni.

Diverso lo scenario in Comune a Biella dove sono stati proposti dalla stessa Amministrazione gli emendamenti necessari a ristabilire il ruolo di tutti i Comuni.

Sara facoltà del Consiglio - in calendario per oggi - ammetterli e approvarli, ma il Sindaco ha già annunciato che in caso di mancato accoglimento, nell'interesse di tutti i Comuni biellesi, la delibera verrà ritirata per essere poi riproposta in futuro con il testo aggiornato".