Chiusura Biella-Borgofranco, la considerazioni di un lettore

Riceviamo e pubblichiamo:

"Buongiorno,

Leggo con stupore circa l'ennesima chiusura della strada Mongrando -Borgofranco, a partire da lunedì 22 a venerdì 26 settembre.

Come utilizzatore della strada in questione, posso dire che per mesi la stessa è stata oggetto di lavori, con la presenza di diversi semafori, tra i quali quello della galleria che durava più di 5 minuti.

A fronte di questa ultima chiusura mi chiedo se non è possibile coordinare i lavori, in modo che vengano fatti contemporaneamente e non in modo saltuario, creando così continui rallentamenti e disagi a colori che utilizzano tale strada.

Grazie"