Rubata un'auto a Vigliano Biellese

Sono in corso i dovuti accertamenti per delineare i contorni di una vicenda poco chiara, avvenuta nella giornata di ieri, 21 settembre, a Vigliano Biellese. Stando alle prime ricostruzioni, un'auto in sosta sarebbe stata rubata da mani ignote. Il mezzo era di proprietà di una donna. Le indagini sono ora affidate ai militari dell'Arma.
domenica 21 settembre
sabato 20 settembre
venerdì 19 settembre
