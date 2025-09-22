 / CRONACA

CRONACA | 22 settembre 2025, 12:20

Rubata un'auto a Vigliano Biellese

auto rubata

Rubata un'auto a Vigliano Biellese (foto di repertorio)

Sono in corso i dovuti accertamenti per delineare i contorni di una vicenda poco chiara, avvenuta nella giornata di ieri, 21 settembre, a Vigliano Biellese. Stando alle prime ricostruzioni, un'auto in sosta sarebbe stata rubata da mani ignote. Il mezzo era di proprietà di una donna. Le indagini sono ora affidate ai militari dell'Arma.

g. c.

