Il Teens Basket Biella presenta la nuova stagione

Venerdì 19 settembre, presso l’auditorium del Lanificio Maurizio Sella, si è tenuta la presentazione della stagione 2025/26 del Teens Basket Biella al suo ventitreesimo anno di fondazione.

La società ha presentato ai media, alle autorità, ai tifosi, oltre che all’assessore allo Sport Giacomo Moscarola e al presidente del consiglio comunale Luca Zani, il roster della squadra di serie C nazionale per la nuova stagione che sarà guidata da coach Roberto Martinotti.

Durante la serata é stata inoltre presentata al numeroso pubblico la collaborazione con la società ASD Basket Cigliano con la quale verrà schierata nel campionato giovanile Under 15 una formazione sperimentale composta dagli atleti delle due società. La serata si è conclusa con apprezzatissimo apericena in compagnia.