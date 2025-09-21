Carabinieri, a Biella pubblico delle grandi occasioni per il concerto della Fanfara del 3° Reggimento Lombardia FOTO e VIDEO

Pubblico delle grandi occasioni a Biella per il concerto al Teatro Odeon della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia. L'evento, andato in scena nella serata di ieri, 20 settembre, ha visto la partecipazione di autorità civili e militari, istituzioni, associazioni, rappresentanti delle forze dell'ordine e cittadini.

Un evento studiato nei minimi particolari, come riportato dagli organizzatori, visibilmente soddisfatti, atteso da parecchie settimane dall'intera comunità. Un'iniziativa inserita nel ricco programma di appuntamenti, volti a celebrare i 30 anni dell'istituzione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella.