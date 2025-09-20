 / Animalerie

Vaga sulla provinciale a Valle San Nicolao. Di chi è?

Non si è fatto prendere da chi ha segnalato la sua presenza. Il cane ha un guinzaglio e vaga sulla provinciale a Valle San Nicolao. Chi lo riconoscesse avvisi il proprietario che può recuperarlo.

