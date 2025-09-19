Addio al vecchio scuolabus: Sala, Torrazzo e Zubiena lanciano una raccolta fondi per un nuovo mezzo

Zubiena, Sala Biellese e Torrazzo uniti per un obiettivo comune: l'acquisto di uno scuolabus. In che modo? attraverso una raccolta fondi lanciata sui social.

"Con il passare degli anni tutte le amministrazioni comunali sono sempre più in difficoltà ad affrontare spese sostanziose ma estremamente necessarie - scrive il sindaco di Sala Stefania Massera -. Un pulmino che porta a scuola i nostri bimbi in una zona lontano dalle comodità è essenziale per nutrire una scuola che tiene vivo ancora un territorio e alle sue amministrazioni comunali che fanno di tutto per cercare fare vivere i propri paesi. Si ha la responsabilità di garantire che ogni bambino abbia la possibilità di studiare, di crescere e di sognare, senza che la distanza o la mancanza di mezzi diventi un ostacolo. Le nostre comunità sono piccole ma forti, unite da un legame profondo. Per questo, abbiamo deciso di agire insieme. Ringrazio tutti coloro che generosamente daranno una mano alla comunità cliccando sul link e che daranno una possibilità alle nuove generazioni con le proprie famiglie."

Questa la piattaforma scelta dalle amministrazioni per la causa. Ad oggi sono state raccolte qualche centinaia di euro. L'obiettivo è ancora lontano: è di 40 mila euro.

"Il nostro vecchio pulmino non è solo un mezzo di trasporto, è parte della nostra comunità", si legge nella presentazione della raccolta fondi. "Ha percorso innumerevoli volte le nostre strade, tra le colline, portando con sé risate, sogni e confidenze dei nostri figli. Ma il tempo passa per tutti: con i suoi vent’anni e i chilometri percorsi, il nostro pulmino è stanco. I rumori e i guasti improvvisi ci raccontano la sua fatica e le riparazioni sono ormai troppo costose".

Secondo i sindaci Stefania Massera, Davide Basso e Luigi Graziano, il nuovo scuolabus non sarà solo un veicolo: "Sarà una risorsa fondamentale per arricchire la vita scolastica dei ragazzi. Non si tratterà di un semplice viaggio, ma di un’esperienza formativa, che li metterà a contatto con la natura e le tradizioni locali, rafforzando il loro legame con la comunità. Il pulmino diventerà un’aula mobile, un ponte tra l’apprendimento in classe e la ricchezza del mondo esterno. Sarà un simbolo della nostra resilienza e della nostra voglia di costruire un futuro migliore. Dimostrerà che, quando la comunità si unisce, nessun ostacolo è insormontabile".

I sindaci hanno già messo a disposizione parte delle risorse necessarie, ma invitano tutti a contribuire. Un pulmino nuovo significa sicurezza, affidabilità e la certezza che la scuola di Valle continuerà a essere il cuore pulsante del territorio.



