SPORT | 19 settembre 2025, 19:48

Mozzone guida i biellesi rimasti in gara nel Tor330, intanto cresce l’attesa per il Tor30

Concluso il Tor100 con Zanone e Ferro al traguardo. Domani partenza per i 47 biellesi iscritti al Tor30.

Prosegue il Tor330 per gli atleti biellesi: a guidare il gruppo sono Giovanni Mozzone (404°), Iacopo Falanga (421°) ed Enrico Correale (460°).
Nel Tor130, invece, non riescono a concludere la gara Michele Primon, Maurizio Ferraris e Filippo Lometto.
Si è chiuso anche il Tor100 per gli ultimi tre atleti rimasti in gara: Edoardo Zanone (227°) e Luca Ferro (262°) hanno tagliato il traguardo, mentre Gianluca Mello Grand non porta a termine la prova.
Ora l’attesa è tutta per il Tor30, al via domani, venerdì 20 settembre, alle ore 10:00 con ben 47 biellesi al via.

Erika Festa Rovera

