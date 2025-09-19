Festa della Sport e bicicletta, weekend ricco di eventi a Cossato

La giornata di sabato 20 settembre sarà densi di eventi per Cossato. Si terrà l’evento, dalle 10 alle 19, dal titolo “Creatività… al Ponte, Festa dello Sport – Open day”.

Sarà una giornata all’insegna del movimento, del divertimento e della condivisione. Saranno allestiti banchetti informativi e saranno organizzate dimostrazioni pratiche e giochi per far divertire persone di tutte le età.

Per concludere il weekend, domenica 21 settembre è stata organizzata una biciclettata per le vie di Cossato. Si tratterà di una pedalata ecologica che, in caso di maltempo, verrà annullata. Alle 13.30 saranno aperte le iscrizioni in Piazza Croce Rossa Italiana.

La partenza è prevista per le 14.45 con arrivo alle 16. Successivamente, sono stati organizzati giochi su due ruote e verrà consegnato il pacco merenda. Il casco sarà obbligatorio e non sono ammessi tricicli, biciclette con rotelle laterali, biciclette senza pedali e monopattini. I bambini non in grado di gestire autonomamente la bicicletta potranno partecipare solo su biciclette condotte da un adulto.