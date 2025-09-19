Alpe Valneira in e-bike: grande fatica e divertimento FOTO

L’ultima uscita di allenamento del gruppo eBike Biella si è trasformata in un’avventura completa: natura, salite impegnative, incontri curiosi e tanta, tanta fatica. Un giro che ha messo alla prova gambe e fiato in vista dei prossimi progetti sportivi, con un obiettivo preciso: pedalare rigorosamente in modalità ECO.

Missione riuscita: dopo quasi sei ore di escursione, la batteria da 700W si è spenta solo con un residuo del 15%.

L’itinerario

Il percorso ha previsto un avvicinamento “dolce” alle prime salite, fino a Mongrando. Da qui l’ingresso in Serra e l’ascesa lungo il sentiero classico che porta alla fontanella, punto di partenza del celebre tracciolino sopra Andrate.

È proprio da lì che la salita si è fatta davvero impegnativa, richiedendo energie e resistenza fino a raggiungere la Panchina Gigante a quota 1.583 metri. Una fatica ripagata dai panorami e da incontri particolari: oltre ai cani maremmani (custodi un po’ troppo zelanti delle malghe), il gruppo si è imbattuto in splendidi “becchi”, capre di montagna che hanno ispirato il titolo goliardico dell’uscita.

Il tracciato è poi proseguito fino all’Alpe Viera, dove termina la strada "jeepabile" e con essa anche la parte più faticosa della giornata. Tentata anche una variante per raggiungere l’Alpe Cavanna attraverso il Viona, ma sconsigliata dallo stesso margaro per la necessità di troppo portage. Decisione unanime: rientro sul percorso iniziale.

Dopo il ritorno sul tracciolino, il gruppo ha imboccato il divertente single track verso San Carlo, proseguendo in direzione Santuario.

La stanchezza si è fatta sentire, soprattutto sul tecnico sentiero dell’Infernone, affrontato con calma e prudenza. Da lì, ancora passaggi suggestivi attraverso Sordevolo e Pollone, fino al rientro in città.

Distanza percorsa: 57,17 km

Dislivello positivo: 1.820 m D+

Durata complessiva: 5h53

Un’uscita intensa e appagante, con la giusta dose di adrenalina e convivialità.

Il gruppo eBike Biella ricorda che ogni escursione è aperta a tutti: partecipare non costa nulla. Non avete una eBike? Nessun problema: ci pensano loro a fornirla.

In più, foto e video vengono montati e pubblicati sui social, per un ricordo indimenticabile di ogni avventura.