Fiera della Parola e delle Emozioni: secondo appuntamento a Candelo

Prosegue con il secondo appuntamento della terza edizione la Fiera della Parola e delle Emozioni di Candelo, rassegna culturale dedicata ai linguaggi, ai sentimenti e alle sfide del nostro tempo.

L’incontro, dal titolo “Io e I.A.: Inseparabili? Noi e l’Intelligenza Artificiale: riflessioni su un futuro già accaduto”, si terrà domani, venerdì 19 settembre alle ore 21 presso la Sala degli Affreschi a Candelo, in via Giacomo Matteotti 48.

Un dialogo aperto al pubblico che porterà a interrogarsi sul rapporto sempre più stretto tra esseri umani e intelligenza artificiale: opportunità, rischi, nuove abitudini e prospettive che già stanno ridefinendo il presente.