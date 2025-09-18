Basket femminile, ecco il primo appuntamento della nuova stagione per la BFB

A tre settimane dal ritrovo, le ragazze della Serie B del Basket Femminile Biellese affronteranno venerdì prossimo la prima amichevole della stagione 2025/26. Alle 20.30, al Palasalesiani di Via Galileo Galilei, capitan Truccano e compagne affronteranno Arona, diretta avversaria in campionato.

Se le prime due settimane sono state caratterizzate dal lavoro fisico, solo in questi ultimi giorni le ragazze di coach Bertetti hanno iniziato a lavorare sulla tecnica. I carichi di lavoro sicuramente condizioneranno la prestazione, ma l'allenatore blu-arancio potrà fare il punto della situazione su quanto acquisito negli ultimi allenamenti. Sarà inoltre l'occasione per vedere all'opera le rientranti Bertaglia e Viola, nonché applaudire il ritorno al basket di Vitangeli.

L'obiettivo resta comunque arrivare pronti alla prima di campionato che vedrà la Bfb impegnata in casa l'11 ottobre contro Lapolismile. L'amichevole è aperta al pubblico con entrata dalle 20.15.