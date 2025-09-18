Chiude la Settimo Vittone per lavori, ecco quando

Chiude la Settimo Vittone in entrambi i sensi di marcia. A renderlo noto il comune di Mongrando sui propri canali istituzionali: “Si avvisa la cittadinanza che da lunedì 22 settembre a venerdì 26 settembre compreso, causa lavori sul versante, la Strada Provinciale 419 Settimo Vittone verrà chiusa al transito in entrambe le direzioni”.
In Breve
giovedì 18 settembre
mercoledì 17 settembre
martedì 16 settembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Ex insegnanti difendono la mozione dell’Istituto Comprensivo Biella II
“Non è partigianeria”