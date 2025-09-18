 / ATTUALITÀ

Chiude la Settimo Vittone per lavori, ecco quando

Lo rende noto il comune di Mongrando.

Chiude la Settimo Vittone per lavori, ecco quando (foto di repertorio)

Chiude la Settimo Vittone in entrambi i sensi di marcia. A renderlo noto il comune di Mongrando sui propri canali istituzionali: “Si avvisa la cittadinanza che da lunedì 22 settembre a venerdì 26 settembre compreso, causa lavori sul versante, la Strada Provinciale 419 Settimo Vittone verrà chiusa al transito in entrambe le direzioni”.

