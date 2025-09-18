Ex insegnanti difendono la mozione dell’Istituto Comprensivo Biella II

Riceviamo e pubblichiamo:

"Dopo aver letto la mozione dell’Istituto Comprensivo Biella II che tante critiche sta sollevando, in qualità di ex insegnanti, non possiamo rimanere in silenzio perchè non può che essere altamente formativo percorrere strade che siano finalizzate al risveglio del senso di umanità.

I dati che Biella II fornisce, nella loro oggettiva e comprovata tragicità e la richiesta di soluzioni che portino alla cessazione dei crimini perpetrati, in spregio del diritto internazionale, non pensiamo debbano essere letti come prese di posizioni partigiane, ma piuttosto condivisi come ogni appello che si opponga alla guerra, ai massacri, alle deportazioni.

La scuola è fatta di persone pensanti, che dopo essersi consultate democraticamente, nei propri organi collegiali, hanno diritto di esprimere dissenso ed aprire un dibattito che non può che portare a confronti dialettici, all’utilizzo degli strumenti di analisi, sintesi e critica; strumenti che appartengono al ruolo educativo.

Italo Amaturo

Annarita Bianchetto

Rosalba Caci

Maria Grazia Cerruti

Carla Fava

Raffaella Gamba

Anna Garavoglia

Antonella Gazzignato

Silvana Grigoli

Stefanella Lesna Maranetto

Monica Magliola

Enrica Mossone

Piera Novelli

Vincenzina Palamara

Claudia Pavignano

Lucia Ridolfi

Pier Salivotti

Patrizia Toniolo"