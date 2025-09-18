Chiusura di Sport e Salute a Biella, Ramella Pralungo: "Pronti a fare la nostra parte"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Con grande preoccupazione ho appreso la notizia, della prevista chiusura, entro fine anno, della sede di Sport e Salute di Biella, situata in viale Matteotti. Si tratta di una struttura strategica per il nostro territorio, che da anni rappresenta un punto di riferimento fondamentale per federazioni, associazioni sportive, scuole ed enti locali. La sua chiusura rischia di avere conseguenze molto gravi sul piano sportivo e sociale per l’intera Provincia di Biella.

Secondo quanto riportato, Sport e Salute ha deciso di non sostenere più i costi di affitto per numerose sedi periferiche sul territorio nazionale, tra cui quella biellese. Una decisione che, pur rientrando in un più ampio piano di razionalizzazione, colpisce un territorio che da sempre si distingue nel panorama sportivo nazionale per i risultati ottenuti. Appare quindi necessario comprendere con urgenza i criteri adottati per la selezione delle sedi da chiudere e al contempo garantire la continuità delle attività finora svolte all’interno della struttura di viale Matteotti. È fondamentale assicurare un presidio operativo sul territorio che consenta alle federazioni e alle associazioni sportive di proseguire il proprio lavoro con il consueto supporto tecnico e istituzionale. Ugualmente importante è la tutela dei lavoratori coinvolti, che da anni svolgono un servizio fondamentale per la comunità sportiva biellese.

Come istituzioni locali, siamo pronti a fare la nostra parte, anche mettendo a disposizione di Sport e Salute uno stabile, da destinare a propria sede. Vi chiedo quindi, in qualità di rappresentanti del nostro territorio a livello nazionale e regionale, di interloquire con i fautori di tale decisone, al fine di scongiurare la definitiva chiusura di un presidio tanto importante"