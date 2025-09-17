Auguri al Gruppo Sportivo Graja per i suoi 50 anni di fondazione

Domenica 14 settembre il Gruppo Sportivo Graja ha festeggiato il 50° anniversario di fondazione.

Era il 3 ottobre 1975 quando gli 11 soci fondatori diedero vita all’associazione. Inizialmente le attività praticate furono il calcio, con la squadra che militò in 3a categoria per 5 anni consecutivi e atletica con la partecipazione alla storica 24 per un’ora che ai tempi si svolgeva allo stadio comunale La Marmora.

Negli anni a seguire si sono aggiunte altre attività che sono riuscite sempre a coinvolgere tante persone di diverse età, del paese ma non solo. Lo sci in primis con le gite nelle più belle località del Piemonte e Valle d’Aosta e l’immancabile gara sociale di fine stagione; poi quella che si ritiene il « fiore all’occhiello » delle attività, il corso sci per i bambini delle scuole elementari, giunto quest’anno alla 19esima edizione. Il calcio praticamente non è mai mancato, memorabili le sfide del torneo serale di Campra, inizialmente con la partecipazione di sole squadre locali poi allagato al di fuori dei confini comunali.

A metà degli anni '90 e per una decina d’anni la squadra di calcio GS GRAJA ha partecipato al campionato amatori, prima FIGC poi CSI, ben comportandosi e vincendo per due edizioni la Coppa « Provincia di Biella ». Anche il podismo è sempre stato presente, sia con le numerose partecipazioni alla staffetta « 16 per mezz’ora » presso l’impianto sportivo « Miller Rava » di Gaglianico e poi con l’organizzazione del Trofeo Elso Siletti (socio fondatore), l’annuale corsa podistica a lui dedicata e giunta quest’anno alla 40esima edizione.

Un occhio di riguardo sempre ai giovani, oltre al già citato corso di sci, organizzate gincane in mountain bike per i bambini delle scuole elementari e il torneo di calcio di fine anno scolastico per i ragazzi delle scuole medie. Svariate altre attività sono state organizzate, come le gite al mare in diverse località della Liguria, gare di pesca e di bocce, la camminata « Nei dintorni di Graglia » alla scoperta degli angoli più suggestivi della zona. Anche il ciclismo per qualche anno è stato presente nelle attività del gruppo sportivo con la cronoscalata « Memorial Luciana e Mario Pinarello » da Vagliumina (frazione di Graglia) al Santuario di Graglia, 350m di dislivello.

Per ritornare a domenica 14, erano presenti alla ricorrenza i comuni di Graglia e Muzzano, tutte le associazioni del paese e alcuni soci fondatori. Al mattino è stata organizzata una mostra fotografica nella sede del gruppo sportivo a Graglia e dopo la consegna della targa celebrativa da parte del sindaco Marco Astrua, il presidente Bruno Borrione ha preso la parola per ricordare il percorso dell’associazione in tutti questi anni. Un ringraziamento per tutto quello che è stato fatto per la comunità e, in particolare, per favorire la pratica dell’attività sportiva tra i giovani, è giunto dal consigliere regionale Elena Rocchi. A seguire un breve rinfresco e poi il pranzo presso il Ristoro Rocchi di regione San Carlo a Graglia.