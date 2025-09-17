Furto di attrezzatura da giardinaggio a Biella, ladri approfittano della pausa pranzo

Un dipendente di una ditta di giardinaggio ha denunciato il furto di un soffiatore, asportato dal cassonetto del camion aziendale mentre era impegnato in lavori di manutenzione nei giardini pubblici di via Camandona a Biella.

La vittima, un uomo nato nel 1996 e residente a Lessona, stava lavorando insieme ad altri colleghi al Parco comunale Paracadutisti d’Italia tra le ore 13 e le 15, quando si è assentato per la pausa pranzo, lasciando il furgone incustodito. In quell’intervallo, ignoti si sono impossessati dell’attrezzatura.

Sono in corso le verifiche sulle telecamere presenti nella zona per cercare di identificare i responsabili del furto.