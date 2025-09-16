 / SPORT

Open Day Minivolley di Scuola Pallavolo Biellese FOTO

Appuntamento mercoledì 17 settembre, al PalaPajetta di Biella con l’Open Day Minivolley SPB: un pomeriggio gratuito di sport e divertimento dedicato ai più piccoli.

La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti apre le porte ai più piccoli con un appuntamento speciale: mercoledì 17 settembre, al PalaPajetta di Biella si terrà l’Open Day del Minivolley.

Un pomeriggio gratuito di sport e divertimento dedicato ai bambini che vogliono avvicinarsi al mondo della pallavolo in un ambiente sano, inclusivo e pieno di entusiasmo.

Gli allenamenti si svolgeranno ogni mercoledì e venerdì, dalle 17.00 alle 18.30.

Le categorie:

Babyvolley (nati nel 2020)

Microvolley (2018-2019)

Minivolley (2016-2017)

La partecipazione prevede 3 prove gratuite, un’opportunità per conoscere da vicino i valori dello sport, la cura educativa degli istruttori SPB e il clima familiare che contraddistingue la società.

È possibile prenotare scrivendo a info@scuolapallavolobiellese.it o mandando un whatsapp al 328 722 2456. In alternativa, sarà sufficiente presentarsi direttamente in palestra.

Un’occasione per muovere i primi passi sotto rete e diventare parte della grande famiglia SPB.

c.s.Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti , s.zo.

