Gare e tappe al Golf Club Cavaglià, ecco i risultati FOTO

Grande successo di partecipazione per l’Ottavo Sapore Golf Trophy (18 buche, Stableford) che domenica ha visto al via al GC Cavaglià 110 giocatori. Il 1° lordo e i primi di categoria si sono aggiudicati un soggiorno presso il bed & breakfast Ottavo Sapore nelle colline del Roero.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Simone Bucino Cavaglià 35, 1° Netto Yuji Takahashi Cavaglià 39, 2° Netto Paolo Maza Cavaglià 36. 2a categoria: 1° Netto Mauro Ariel Blanc Cavaglià 41, 2° Netto Lorenzo Paravella Cavaglià 37. 3a categoria: 1° Netto Oscar Cocchini Cavaglià 43, 2° Netto Enrica Aprile Cavaglià 41. 1° Ladies Nadia Javelle Monza Ssd 41. 1° Seniores Massimo Attadio Druento 40.

Sabato ha tappa al Golf Club Cavaglià il Green Pass Card Trophy (Stableford, 18 buche, 3 categorie) campionato con finali nazionali e internazionale a ranking. Premiati. 1a categoria: 1° lordo Nicolò Parrini Primule punti 38, 1° Netto Daniel Margules Estero 39, 2° Netto Simone Bucino Cavaglià 36. 2a categoria: 1° Netto Federico Galeotti Biella Betulle 44, 2° Netto Marco Bondenari Kavallotta 39. 3a categoria: 1° Netto Antonio Mazzei Laghi 45, 2° Netto Giancarlo Busnari Laghi 41. 1° Ladies Naoko Aoki Villa Paradiso Ssd 30. 1° Seniores Oscar Donati Laghi 41.

Doppio appuntamento questo weekend al Golf Club Cavaglià. Domenica si giocherà il Memorial Stefano Valente by Marcianesi & Associati (18 buche Stableford 3 categorie) che premierà i migliori con bottiglie di vino pregiato. La gara fa parte di un minicircuito di 3 prove by M&A che si svolgeranno nel corso della stagione a Cavaglià con trofeo finale al 1° classificato netto (somma dei 3 score) maschile e femminile. L’ultima tappa è prevista per sabato 18 ottobre. Info: 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.

Sabato spazio ai giovani con la tappa del circuito Saranno Famosi. Previste gare Under 12/14 maschili e femminili su 18 buche (punteggio medal) e un torneo su 9 buche Stableford. In occasione della gara giovanile il campo sarà chiuso fino al primo pomeriggio. Iscrizioni su sito Federgolf Piemonte.

Domenica si è svolta la premiazione finale del circuito Apericup. I vincitori del ranking finale Jay Silva e Oscar Cocchini si sono aggiudicati un voucher presso il Golf Colombaro sul Lago di Garda valido per un soggiorno di 2 notti in sistemazione appartamento trilocale con 4 green fee inclusi.