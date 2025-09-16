Roma, Casa delle Letterature: presentato il libro su Maria Bonino FOTO

L’11 settembre 2025 la Casa delle Letterature di Roma, nel complesso borrominiano dell’ex Oratorio dei Filippini e parte del sistema delle Biblioteche di Roma, ha ospitato la presentazione di Una vita per i bambini dell’Africa, volume di Claudia Ghiraldello per le edizioni Paoline dedicato alla pediatra biellese Maria Bonino. L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Maria Bonino nel ventennale della scomparsa della dottoressa, segue numerosi appuntamenti già tenuti in varie località italiane.

Il Direttore della Casa delle Letterature, Raffaele Caiazza, ha aperto l’incontro esprimendo gratitudine per l’occasione di presentare nella capitale il progetto di vita di Maria Bonino e ha lodato il lavoro di Ghiraldello, frutto di un accurato spoglio delle lettere inviate alla famiglia durante la missione in Africa. È intervenuta quindi la sorella di Maria, Cristina, Vice-Presidente della Fondazione, che ha ribadito la finalità dell’ente: la cura dei bambini malnutriti dell’Africa nel solco dell’impegno di Maria.

Ghiraldello ha illustrato i contenuti del libro e la figura della pediatra, “gracile nel fisico, ma fortissima nello spirito”, capace di instaurare con i suoi “malnutritini” un rapporto quasi filiale e di affrontare la fatica quotidiana con spirito di servizio cristiano. La lettura di alcune lettere ha suscitato visibile emozione tra i presenti.

Nata a Biella il 9 dicembre 1953 e morta a Luanda il 24 marzo 2005, colpita dal morbo di Marburg, Maria Bonino si laureò in Medicina e Chirurgia all’Università di Torino nel 1978 e lavorò all’Ospedale Infantile Regina Margherita fino al 1980. Dal luglio 1981 iniziò l’impegno in Africa: prima al Consolata Hospital di Ikonda (Tanzania) con il progetto CUAMM come responsabile di Pediatria e del servizio “Mother and Child Health”, poi in diverse sedi—Tenkodogo (Burkina Faso), Ikonda e Iringa (Tanzania), Arua e Gulu (Uganda), Uíge (Angola). Nel 1984 ottenne ad Anversa il Diploma in Medicina Tropicale. Nel 2005 le fu conferita dal Presidente della Repubblica la medaglia d’oro al valore civile; il Dipartimento della Protezione civile, diretto da Guido Bertolaso, modificò i protocolli per consentire il rimpatrio e le cure dei medici ammalatisi in Africa.

Tra i presenti, il Vescovo Edoardo Aldo Cerrato; Padre Rocco Camillò e Padre Maurizio Botta, rispettivamente Preposito e Parroco della Chiesa Nuova di Santa Maria in Vallicella; Alberto Bianco, Archivista dell’Oratorio dei Padri Filippini di Roma. Il libro è in vendita nelle migliori librerie e il ricavato è devoluto all’infanzia e alla maternità africane.

Al termine, è stata inaugurata nella stessa sede la mostra “Maria Bonino. La vita è la realizzazione del sogno della giovinezza”, visitabile fino al 26 settembre. Info: Casa delle Letterature, piazza dell’Orologio 3, Roma.