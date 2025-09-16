 / AL DIRETTORE

Biella, pianta caduta vicino alla stazione: la segnalazione di un lettore

L'assessore Franceschini: "Tra oggi e domani interverremo"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore riguardo la presenza di una grande pianta caduta nei pressi della stazione di Biella, lato sud.

"Da giorni – scrive – una grossa pianta è caduta vicino alla stazione. Quando interverrà il Comune ?".

Abbiamo girato la segnalazione al Comune di Biella. L’assessore ai Parchi e Giardini Cristiano Franceschini ha fatto sapere che l’amministrazione era già al corrente della situazione e che l’intervento è stato programmato in tempi rapidi.

"Tra oggi e domani la pianta verrà rimossa – conferma l’assessore  –. Siamo intervenuti appena è stato possibile, l’area è monitorata e in sicurezza".

s.zo.

