Occhieppo Superiore, 70enne arrestato per furto in parrocchia

I Carabinieri del Comando Provinciale di Biella hanno arrestato un uomo di 70 anni, residente nella provincia di Novara e già noto per numerosi precedenti per furti in chiesa, con l’accusa di furto aggravato.

La mattina del 10 settembre alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Biella era stata segnalata un’auto sospetta in movimento nella provincia. Poco dopo, una pattuglia della Sezione Operativa ha intercettato e bloccato il veicolo. Alla guida c’era il 70enne.

Nel frattempo, la Polizia Locale di Occhieppo Superiore aveva notato la stessa vettura in sosta vicino alla parrocchia di Santo Stefano. Allertato il parroco, si è accertato che dalla chiesa era appena sparito il denaro contenuto nella cassetta delle offerte.

I Carabinieri hanno quindi effettuato un controllo più approfondito, trovando nell’auto monete e banconote di piccolo taglio, oltre a diversi strumenti utilizzati per estrarre i soldi dalle cassette delle elemosine.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato fermato e posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Biella, in attesa dell’udienza di convalida.

Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari: l’indagato deve essere considerato innocente fino a sentenza definitiva e potrà far valere le proprie difese nelle successive fasi processuali.