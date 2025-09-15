Masserano in festa, in tanti alla fiaccolata votiva FOTO

Ha richiamato un gran numero di famiglie e fedeli la celebrazione della festa patronale di Masserano. Per l'occasione, la comunità del paese ha voluto confezionare e donare un nuovo manto della Madonna Nera di San Teonesto in segno di devozione per il Giubileo della Speranza.

Un'offerta votiva proprio per l'insediamento del nuovo pontefice, papa Leone XIV. Il momento clou delle celebrazioni è stata la fiaccolata votiva: qui, la statua della Madonna Nera ha attraversato le vie del centro di Masserano, sulle note della Banda Musicale Pietro Generali, in presenza delle autorità, istituzioni e associazioni del paese.