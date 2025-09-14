Si torna a correre la Piedicavallo-Rifugio Rivetti nel ricordo di Cristian Bonifacio FOTO e VIDEO

75 runners sono tornati a percorrere la Piedicavallo-Rifugio Rivetti, la manifestazione non competitiva di corsa in montagna andata in scena questa mattina, 14 settembre, e organizzata dall'ASD Winter Brich Valdengo.

I partecipanti, partiti dal piazzale Ravere, hanno affrontato un percorso di circa 6,5 chilometri. Prima della partenza, lo speaker Marco Macchieraldo ha ricordato la figura di Cristian Bonifacio, stimato e apprezzato presidente della Pro Loco di Candelo, mancato troppo presto all'affetto dei suoi cari a soli 43 anni.

Alla fine, è giunto primo al traguardo Giacomo Cerutti con un tempo pari a 56'30'', seguito da Emanuele Falla (56'50''), Alessio Ferrero (57'16''), Silvio Balzaretti (59'59'') e Giuseppe Pivano (1h 01' 54'').

Tra le donne, invece, ha spiccato Chiara Giovando che ha chiuso la sua gara con un tempo di 1h05'00''. Alle sue spalle figurano Valentina Peretto (1h19'14''), Gloria Ghilardi (1h20'13''), Silvia Szego (1h20'23'') e Iuliana Botezatu (1h31'48'').