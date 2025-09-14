AVIS Cavaglià, oggi si passeggia in compagnia

Partirà oggi, domenica 14 settembre 2025, la tradizionale Passeggiata aperta a tutti organizzata dall’AVIS Comunale di Cavaglià. La partenza è fissata alle ore 15.00 dalla Piazza del mercato di Cavaglià. Il percorso si snoderà tra strade e sentieri del paese e prevede un rinfresco a metà tragitto. Al termine della passeggiata, i partecipanti potranno condividere una merenda sinoira.

Si ricorda che la prenotazione per la merenda è obbligatoria entro il 10 settembre 2025, contattando Mauro (340-2304373), Luciano (347-2203278) o Silvio (347-8841682).

In caso di maltempo, la passeggiata sarà annullata, ma la merenda avrà comunque luogo alle ore 18.30.