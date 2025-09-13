Biella, visite guidate con Premoli e Beccaro a Spazio Cultura

Due appuntamenti speciali arricchiscono la mostra “Massimo Premoli – Biella ir-reale / Bruno Beccaro – In punta di piedi”, inaugurata lo scorso 5 settembre a Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Gli stessi artisti accompagneranno il pubblico in visite guidate per illustrare le opere e il percorso creativo che ha portato alla loro realizzazione. Le date in calendario sono sabato 27 settembre alle ore 16.30 e domenica 5 ottobre alle ore 16.30.

L’iniziativa offre la possibilità di entrare direttamente in dialogo con gli autori: Premoli, che propone i suoi foto-disegni ir-reali, in cui la fotografia diventa frammento di verità attorno al quale il disegno costruisce nuove visioni, e Beccaro, la cui pittura intreccia immagini e parole in una dimensione lirica e onirica, capace di evocare paesaggi interiori e suggestioni poetiche.

La mostra, che ha già registrato un notevole interesse, resterà visitabile fino al 12 ottobre negli spazi di via Garibaldi 14 a Biella, con ingresso libero.