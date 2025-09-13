Biella, ubriaco finisce con l’auto nei Giardini Alpini d'Italia

Nella serata di ieri venerdì 12 settembre a Biella un’auto è uscita di strada finendo all’interno dei Giardini Alpini d’Italia e andando a urtare contro un pilone in pietra. Sul posto sono intervenuti il 118 e la Polizia, che hanno subito chiarito come si sia trattato di un incidente autonomo.

Secondo quanto ricostruito, il conducente, un uomo nato nel 1985, era in stato di alterazione dovuta all’alcol al momento dell’incidente. Fortunatamente, non ci sono stati feriti e non risultano altre persone coinvolte. L’unico danno registrato riguarda la sua vettura, mentre il pilone e l’area circostante non hanno riportato conseguenze significative.

Le autorità competenti hanno avviato le procedure del caso per la gestione dell’incidente, che si configura come un episodio isolato senza ripercussioni per il pubblico o per i giardini.