Gas è un meraviglioso incrocio tra un Bovaro del Bernese e un Lagotto, ha 7 anni ed è una taglia grande (circa 35 kg). È un cane dolcissimo, giocherellone, abituato alla vita in casa e bravo sia al guinzaglio (anche se a volte tira un po') che con le persone.
Va d'accordo con altri cani, con i gatti e adora i bambini: è il compagno perfetto per una famiglia affettuosa. Ama la compagnia, ma può tranquillamente stare all’esterno durante il giorno, purché abbia il suo spazio e le sue coccole quotidiane.
Gas soffre di insufficienza pancreatica esocrina, una condizione che richiede una gestione quotidiana con:
* crocchette specifiche (niente cibo extra),
* enzimi pancreatici,
* cortisone (a giorni alterni)
Tutto sotto controllo: basta seguire le indicazioni e lui sta benissimo!
Purtroppo la sua amata padrona non c’è più, e ora Gas cerca con urgenza una nuova sistemazione dove poter continuare a vivere sereno e amato come merita. Sono. In provincia di Biella , disponibile a portarlo , alla famiglia anche se luogo distante !!! Fabrizio. Tel. 3486977080.
12 settembre 2025
Sette anni di amore in cerca di casa: adotta Gas!!! FOTO
Va d'accordo con altri cani, con i gatti e adora i bambini
