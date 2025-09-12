 / Fotogallery

Fotogallery | 12 settembre 2025, 12:59

Sette anni di amore in cerca di casa: adotta Gas!!! FOTO

Va d'accordo con altri cani, con i gatti e adora i bambini

Sette anni di amore in cerca di casa: adotta Gas!!!

Sette anni di amore in cerca di casa: adotta Gas!!!

Gas è un meraviglioso incrocio tra un Bovaro del Bernese e un Lagotto, ha 7 anni ed è una taglia grande (circa 35 kg). È un cane dolcissimo, giocherellone, abituato alla vita in casa e bravo sia al guinzaglio (anche se a volte tira un po') che con le persone.
Va d'accordo con altri cani, con i gatti e adora i bambini: è il compagno perfetto per una famiglia affettuosa. Ama la compagnia, ma può tranquillamente stare all’esterno durante il giorno, purché abbia il suo spazio e le sue coccole quotidiane.

Gas soffre di insufficienza pancreatica esocrina, una condizione che richiede una gestione quotidiana con:
* crocchette specifiche (niente cibo extra),
* enzimi pancreatici,
* cortisone (a giorni alterni)
Tutto sotto controllo: basta seguire le indicazioni e lui sta benissimo!

Purtroppo la sua amata padrona non c’è più, e ora Gas cerca con urgenza una nuova sistemazione dove poter continuare a vivere sereno e amato come merita.  Sono. In provincia di Biella , disponibile a portarlo , alla famiglia anche se luogo distante !!!               Fabrizio. Tel. 3486977080.

Sette anni di amore in cerca di casa: adotta Gas!!!

Sette anni di amore in cerca di casa: adotta Gas!!!

Sette anni di amore in cerca di casa: adotta Gas!!!

Sette anni di amore in cerca di casa: adotta Gas!!!

Sette anni di amore in cerca di casa: adotta Gas!!!

Sette anni di amore in cerca di casa: adotta Gas!!!

c.s., s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore