Ronco Biellese, ecco una mostra artistica: realizzata da alunni e ospiti RSA

In arrivo a Ronco Biellese una mostra artistica dal titolo “Una comunità viva” realizzata dagli alunni delle scuole elementari del paese e dagli ospiti della Rsa Il Giardino, ove è stata allestita, in occasione della Festa del Pailet. È possibile visitarla dalle 14 alle 17 di domenica 14 settembre.