Medio Oriente, Pichetto: “Inaccetabili parole contro Tajani”

“Le accuse rivolte dalla senatrice Maiorino al Ministro degli Esteri Antonio Tajani sono gravi e inaccettabili”. Così Gilberto Pichetto, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e esponente di Forza Italia.

“In Parlamento sono state pronunciate parole pericolose, insulti che non fanno altro che alimentare un clima di odio contro un esponente del Governo. Un linguaggio così violento e inopportuno non ha diritto di cittadinanza nel dibattito democratico e non deve poter trovare spazio nella aule del Parlamento”, conclude Pichetto.