A Gaglianico un concerto di beneficenza dedicato a Fabrizio De Andrè

Venerdì 12 settembre, alle 21, presso l'Auditorium Comunale di Gaglianico si terrà un concerto di beneficenza dedicato all'indimenticabile Fabrizio De Andrè. “Volta la carta”...una ballata popolare, una poesia d'amore, una filastrocca, la metafora di un viaggio, lo scorrere della vita con le sue contraddizioni, le sue vittorie e le sue sconfitte. Volta la carta, quello che si trova dietro la facciata, dietro l'angolo, dietro la maschera, dietro al perbenismo ipocrita.

Il De Andrè pensiero, quello che analizza, denuda, dissacra temi da sempre focali: l'autorità, la giustizia, l'antimilitarismo, visti dal suo occhio arguto di anarchico borghese. Il Gruppo è formato dai musicisti Giovanni Sanzò (voce e chitarra), Paola Iachini (chitarra e cori), Raffaele Antoniotti (organo Hammond e piano), Dario Retegno (violino) e Claudio Montagnoli (batteria). “In questa occasione siamo onorati di donare le nostre note, la nostra musica ad A.L.I.Ce. Biella ODV, un piccolo ma sentito contributo” spiegano gli organizzatori.

A.L.I.Ce. acronimo di Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale, è presente su tutto il territorio nazionale e si impegna nel migliorare la qualità di vita delle persone colpite da ictus cerebrale, una patologia che potrebbe colpire chiunque in qualsiasi momento, è la prima causa di invalidità in Italia e spesso ne sono colpite persone in giovane età. Come spiegato dalla Dott.ssa Cristina Durante, vicepresidente, e da Guido Rampone, socio volontario, le attività ed iniziative portate avanti da A.L.I.Ce. BIELLA ODV sono molteplici e sostenute da volontari.

L'operato dell'associazione sul territorio si sviluppa su più fronti: attività rivolte a chi è stato colpito da ictus finalizzate a stimolare il mantenimento delle competenze motorie e cognitive, quali AFA (attività fisica adattata), laboratori d’arte, musica, produzione di candele, propone incontri con psicologi individuali e di gruppo per affrontare la tempesta emotiva che può insorgere dopo l’ictus, e iniziative per promuovere la partecipazione sociale e prevenire e contrastare la tendenza all’isolamento. In contemporanea sono in programma incontri, tenuti da sanitari, con la popolazione per far conoscere i fattori di rischio e l’importanza della prevenzione, promossa quest’ultima anche tramite attività di screening, in cui ha collaborato con l'Azienda Sanitaria locale.

Obiettivo potenziare le campagne di sensibilizzazione nelle scuole, già attive, per promuovere stili di vita sani e disincentivare comportamenti a rischio. La prevenzione è uno strumento fondamentale per ridurre il costo sanitario e l'impatto sociale. A.L.I.Ce. si nutre delle quote associative, le donazioni che riceve sono fondamentali per poter sostenere il lavoro che svolge. Per il 2026 si punta all’acquisto degli strumenti necessari per svolgere screening sui principali fattori di rischio: misuratori glicemia e colesterolo, apparecchio ecodoppler.

L'ingresso al concerto è a offerta libera.