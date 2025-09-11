Occhieppo Superiore/Biella, chiusura temporanea del ponte bypass sul torrente Oremo, ecco quando

Sabato 13 settembre 2025 la circolazione sulla SP 502 Sordevolo – Biella sarà sospesa per alcune ore a causa di interventi di monitoraggio e manutenzione sul ponte provvisorio (ponte bailey) al km 7+000, in corrispondenza del torrente Oremo, al confine tra i Comuni di Occhieppo Superiore e Biella.

La chiusura, disposta con ordinanza, sarà in vigore dalle 8 alle 13.

Il provvedimento si è reso necessario perché la struttura metallica, installata in sostituzione del ponte in muratura danneggiato dagli eventi alluvionali dello scorso aprile, necessita di verifiche tecniche e lavori di manutenzione. Gli interventi saranno effettuati dall’Associazione Nazionale Genieri Specialisti Volontari, con sede operativa a Samarate (VA).