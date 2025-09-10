Gruppi di cammino e sicurezza stradale: gli appuntamenti di Consorzio IRIS

Con il contributo della Regione Piemonte, nell’ambito della co-progettazione “DomiciliAMO” e del progetto “AttiviAMO la Comunità”, il Consorzio I.R.I.S. – Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali promuove il ciclo “Mobilità” (periodo settembre–ottobre 2025). Il programma prevede un corso per conduttori di Gruppi di Cammino (CdG) e un incontro informativo sulla sicurezza stradale.

Corso per conduttori di Gruppi di Cammino (CdG)

Un Gruppo di Cammino (gdc) è formato da persone che si ritrovano regolarmente per camminare insieme: un’attività semplice, gratuita e adatta a tutti, che unisce movimento, salute e socialità.

Finalità: promuovere stili di vita attivi, contrastare la sedentarietà e creare occasioni di benessere e inclusione nel territorio.

Perché partecipare?

Il corso forma volontari capaci di guidare i Gruppi di Cammino, contribuendo a diffondere movimento, salute e socialità nelle comunità locali.

Requisito: per diventare conduttori di CdG è necessario partecipare a entrambi gli incontri di formazione.

L’iscrizione è possibile tramite il link:

https://aslbi.piemonte.it/wp-content/uploads/2025/09/Locandina-Conduttori-GdC-2025.pdf

Termine delle iscrizioni: giovedì 18 settembre 2025.

1° incontro – Salussola • 23/09/2025, dalle 9:30 alle 13:30 • Polivalente, via Elvo 58, 13885

2° incontro – Sandigliano • 02/10/2025, dalle 14:00 alle 18:00 • Polivalente, via E. Maroino 14, 13876

Incontro informativo dedicato agli over 65 con il M.I.T. – Motorizzazione Civile – Biella, con la partecipazione della Polizia Locale del Comune di Gaglianico e del SerD dell’ASL di Biella.

Gaglianico • 15/10/2025, dalle 14:00 alle 17:30 • Auditorium in Comune, via XX Settembre 10