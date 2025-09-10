"Conduttori di Gruppi di Cammino": ASL BI promuove il movimento

Promuovere il benessere attraverso il movimento e la socialità è l’obiettivo del corso gratuito per conduttori di Gruppi di Cammino organizzato dall’ASL BI. L’iniziativa è rivolta a persone che, su base volontaria, desiderano sperimentare il cammino in gruppo e diventare accompagnatori, con l’intento di attivare nuovi gruppi sul territorio biellese.

Il percorso formativo, della durata complessiva di otto ore, si articolerà in due incontri. Il primo è in programma martedì 23 settembre 2025 dalle 9.30 alle 13.30 presso il Salone Polivalente di Salussola in via Elvo 58. Il secondo si terrà giovedì 2 ottobre 2025 dalle 14.00 alle 18.00 al Salone Polivalente di Sandigliano in via E. Maroino 14.

Durante le lezioni verranno affrontati temi legati all’importanza del movimento come corretto stile di vita, ai benefici del cammino e alla sicurezza da garantire durante le uscite, con cenni al Codice della Strada e alla gestione di eventuali incontri con animali. Sono previste inoltre indicazioni pratiche sulla conduzione di un gruppo e testimonianze dirette di esperienze già avviate. Ogni appuntamento comprenderà anche una parte di cammino guidato.

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. È richiesto un abbigliamento comodo con scarpe da ginnastica. Le iscrizioni dovranno pervenire entro giovedì 18 settembre all’indirizzo di posta elettronica promozione.salute@aslbi.piemonte.it.