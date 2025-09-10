Biella, Premoli e Beccaro a Spazio Cultura: inaugurata la mostra artistica FOTO

Venerdì 5 settembre, alle 18.00, si è inaugurata a Spazio Cultura la mostra “Massimo Premoli – Biella ir-reale / Bruno Beccaro – In punta di piedi”. L’esposizione, che resterà aperta fino al 12 ottobre, ha richiamato un numeroso pubblico, confermandosi come un appuntamento di grande interesse per la scena artistica biellese.

Protagonisti dell’evento due artisti che hanno segnato con sensibilità e maestria il panorama culturale locale, offrendo ciascuno una personale interpretazione del territorio e della propria ricerca interiore.

Premoli, nato a Biella nel 1953, ha presentato i suoi foto-disegni ir-reali, opere che nascono dalla fusione di fotografia e disegno. «La fotografia costituisce l’unico frammento di verità oggettiva di ogni opera – ha spiegato l’artista – mentre il disegno che la circonda inventa un nuovo vero, rielaborando ciò che non è inquadrato». In mostra ogni quadro è accompagnato dall’indicazione del luogo in cui è stata scattata la fotografia di partenza, offrendo al visitatore la possibilità di confrontarsi con l’intervento creativo compiuto dall’autore.

Attivo fin dagli anni Settanta, Premoli continua a esplorare il rapporto tra reale e immaginato, confermando la sua cifra stilistica unica.

Bruno Beccaro, classe 1944, ha portato a Spazio Cultura opere che intrecciano pittura e parola, in un dialogo costante tra immagini e poesia. «Ogni lavoro – ha dichiarato – nasce dal desiderio di far emergere ciò che sento vero, anche quando non è visibile. Le mie immagini tendono all’onirico, ma cercano sempre un ancoraggio alla realtà».

Appassionato di filosofia, poesia e natura, Beccaro sperimenta da sempre tecniche diverse – dall’olio all’acquerello, dall’encausto all’acrilico – e trova ispirazione nei versi di autori come Eliot, Dickinson e Pozzi. La sua pittura, intrisa di lirismo, rappresenta un viaggio nel paesaggio interiore.

«Dopo la mostra dedicata a Giorgio Cigna, Spazio Cultura apre la stagione autunnale con una coppia di artisti d’eccezione – ha commentato il presidente Michele Colombo – confermandosi un punto di riferimento per l’arte locale e offrendo una proposta culturale sempre gratuita, in grado di interessare un pubblico vario».

La mostra è visitabile fino al 12 ottobre presso Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, in via Garibaldi 14.

Orari di apertura: lunedì-venerdì 10.30-12.30 e 16.00-17.30; sabato e domenica 16.00-19.00.

Ingresso libero.