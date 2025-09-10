Suona la campanella, a Castelletto Cervo cerimonia in Comune con gli alunni

Questa mattina la campanella del primo giorno di scuola è suonata puntuale alle 8.15 anche nel comune di Castelletto Cervo. In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, in Sala Consiglio, si è svolta una breve cerimonia insieme agli alunni della scuola primaria.

Il sindaco Omar Giletti ha ricordato, sui canali social del Comune, che la scuola è un viaggio fatto di scoperte, amicizie e sfide ma anche di grandi soddisfazioni. Ha inoltre sottolineato come leggere, fare domande e sperimentare significhi crescere e costruire il futuro, oltre a ringraziare insegnanti, personale e famiglie per l’impegno quotidiano che accompagna i giovani. Evidenziata anche l’importanza della scuola nei piccoli comuni, realtà preziose anche quando i numeri non sono grandi come nelle città.

“Guardandovi oggi, tutti noi vediamo il futuro”, con questo augurio l’amministrazione comunale ha rivolto a tutti gli allievi l’augurio di un anno scolastico sereno, entusiasmante e ricco di curiosità.