A Quaregna Cerreto va in scena il concorso di luci e addobbi, protagonista la creatività dei cittadini

Quest’anno la Pro Loco AQuaregna ha deciso di dare un tocco innovativo alla sua tradizionale manifestazione natalizia, trasformandola in un concorso fuori dagli schemi.

Infatti, non era prevista alcuna iscrizione formale: tutte le residenze e le attività commerciali del comune di Quaregna Cerreto che hanno decorato i propri spazi con luci e addobbi natalizi hanno partecipato automaticamente all'iniziativa. L’obiettivo della Pro Loco era premiare le tre abitazioni private e un’attività commerciale le cui decorazioni meglio rappresentassero lo spirito natalizio del paese.

Una giuria, composta da soci e non soci, si è riunita sabato 20 dicembre, alle 18, presso la sede dell’associazione per poi avventurarsi tra le vie del paese. Il gruppo di giudici, che includeva anche bambini e ragazzi, ha votato le decorazioni sulla base di una scala da 5 a 10, osservando ogni angolo di Quaregna Cerreto, comprese alcune vie meno frequentate dove si nascondevano decorazioni particolarmente suggestive.

Al termine delle valutazioni e del conteggio dei voti, è emerso un verdetto inaspettato: il terzo posto ha visto un ex aequo tra ben tre abitazioni, facendo così salire i premiati complessivi a cinque. Il primo premio è stato assegnato alla famiglia Lanza. Per quanto riguarda la categoria attività commerciali, il premio è stato vinto da Divine Manie di Angela Scavone. Ispirato alla tradizione americana delle decorazioni natalizie luminose, il concorso è riuscito a mettere in evidenza la creatività dei cittadini e a rafforzare lo spirito comunitario in un'atmosfera festosa.

L'iniziativa ha segnato la conclusione di un anno particolarmente intenso per la Pro Loco, impegnata in molteplici attività a carattere sociale e motorio. L’apertura settimanale della sede il giovedì pomeriggio è diventata un’opportunità di socializzazione per i cittadini, contribuendo a rafforzare il senso di comunità. Durante l’anno, l’associazione ha anche dato vita ad appuntamenti solidali che hanno raccolto significative somme di beneficenza.

Tra questi, va ricordata l’adesione alla campagna Telethon, l'organizzazione dell'Aperitivo FANDS per finanziare terapie innovative contro il diabete di tipo 1 e la "Gnoccolata Solidale" del 30 novembre, in collaborazione con la Parrocchia di San Martino. Quest'ultimo evento ha raccolto 800 euro consegnati al parroco, don Mario Marchiori, per aiutare le famiglie in difficoltà. Con l’augurio di pace e serenità, la Pro Loco AQuaregna guarda con rinnovata energia ai progetti futuri!