Piedicavallo, novità ad ottobre per l'apertura dei contenitori dei rifiuti

Il comune di Piedicavallo ha reso noto alla popolazione un importante aggiornamento sulla gestione dei rifiuti. Ecco la nota: “COSRAB fa sapere che Il 30 settembre è previsto il termine per l’apertura dei contenitori ad accesso controllato tramite pulsante. Pertanto, a partire dal 1° ottobre, i dispositivi saranno accessibili solo tramite tessera o smartphone”.