 / Valle Cervo

Valle Cervo | 08 settembre 2025, 08:40

Piedicavallo, novità ad ottobre per l'apertura dei contenitori dei rifiuti

piedicavallo rifiuti

Piedicavallo, novità ad ottobre per l'apertura dei contenitori dei rifiuti

Il comune di Piedicavallo ha reso noto alla popolazione un importante aggiornamento sulla gestione dei rifiuti. Ecco la nota: “COSRAB fa sapere che Il 30 settembre è previsto il termine per l’apertura dei contenitori ad  accesso controllato tramite pulsante. Pertanto, a partire dal 1° ottobre, i dispositivi saranno accessibili solo tramite tessera o smartphone”.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore