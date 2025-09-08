 / EVENTI

EVENTI | 08 settembre 2025, 06:50

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 5 al 7 agosto 2025

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

eventi week

Attualità

Protezione Civile: 32 volontari del Coordinamento biellese si esercitano con le idrovore

Costume e società

A Roma i pellegrini biellesi, il vescovo Farinella: "Un momento speciale per la diocesi"

Biella, prosegue il pellegrinaggio giubilare a Roma. Vescovo Farinella: “Viviamo questo tempo come una rinascita” '

Stile Artigiano è di Moda' a Sanremo, sfilata sulla scalinata del Casinò: a condurre il biellese

Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis sono Santi, giornata storica anche per la comunità biellese

Cronaca

Netro, donna travolta da un'auto: era senza il freno a mano

Furto a Zumaglia: forzano la porta e si introducono in casa

Biella, furto aggravato all’Esselunga: bloccata dal vigilante

Graglia, escursionista colta da un malore: interviene il Soccorso Alpino

Casapinta, ferito un ciclista dopo una caduta

Scontro auto-bici a Oropa, un 57enne in ospedale

Casa a soqquadro e denaro rubato, ladri in Valle Elvo

Paura a Salussola, donna aggredita da due cani

Eventi

Concerto a Rosazza, il jazz è protagonista

Vigliano in festa per Santa Maria Assunta, in piazza chiesa il concerto della Fanfara Alpina di Pralungo

A Zubiena la Festa dei Campagnin con la sfilata dei trattori

Festa dei paesi della Valle Elvo al Santuario di Graglia 

A Oropa la musica celtica incanta il pubblico biellese 

Sport

Grandissima partecipazione all’undicesima edizione della “Corsa della Birra e della Salamella”

A Occhieppo Inferiore si corre il Gir di Cassini, la solidarietà è protagonista

Da Biella a Cossato, il Biellese di Corsa unito per l'AISM

Calcio, esordio amaro per la Biellese: passa in rimonta la Lavagnese 

Calcio, ko all'esordio in Eccellenza per Cossato e Fulgor 

Redazione

