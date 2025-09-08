Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 5 al 7 agosto 2025

Attualità
Protezione Civile: 32 volontari del Coordinamento biellese si esercitano con le idrovore
Costume e società
A Roma i pellegrini biellesi, il vescovo Farinella: "Un momento speciale per la diocesi"
Biella, prosegue il pellegrinaggio giubilare a Roma. Vescovo Farinella: “Viviamo questo tempo come una rinascita” '
Stile Artigiano è di Moda' a Sanremo, sfilata sulla scalinata del Casinò: a condurre il biellese
Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis sono Santi, giornata storica anche per la comunità biellese
Cronaca
Netro, donna travolta da un'auto: era senza il freno a mano
Furto a Zumaglia: forzano la porta e si introducono in casa
Biella, furto aggravato all’Esselunga: bloccata dal vigilante
Graglia, escursionista colta da un malore: interviene il Soccorso Alpino
Casapinta, ferito un ciclista dopo una caduta
Scontro auto-bici a Oropa, un 57enne in ospedale
Casa a soqquadro e denaro rubato, ladri in Valle Elvo
Paura a Salussola, donna aggredita da due cani
Eventi
Concerto a Rosazza, il jazz è protagonista
Vigliano in festa per Santa Maria Assunta, in piazza chiesa il concerto della Fanfara Alpina di Pralungo
A Zubiena la Festa dei Campagnin con la sfilata dei trattori
Festa dei paesi della Valle Elvo al Santuario di Graglia
A Oropa la musica celtica incanta il pubblico biellese
Sport
Grandissima partecipazione all’undicesima edizione della “Corsa della Birra e della Salamella”
A Occhieppo Inferiore si corre il Gir di Cassini, la solidarietà è protagonista
Da Biella a Cossato, il Biellese di Corsa unito per l'AISM
Calcio, esordio amaro per la Biellese: passa in rimonta la Lavagnese