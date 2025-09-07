 / Calcio

Calcio, esordio amaro in Serie D per la Biellese: passa in rimonta la Lavagnese

All'iniziale vantaggio laniero di Naamad sono seguite le reti avversarie di Bacigalupo e Daniello.

Esordio amaro per la Biellese in Serie D. Dopo una lunga attesa, inizia in salita il cammino dei lanieri impegnati nel nuovo campionato: alla fine, i padroni di casa della Lavagnese si aggiudicano il massimo della posta in palio rimontando l'iniziale vantaggio bianconero targato Naamad con le reti di Bacigalupo e Daniello per il 2-1 finale.

Primo ko stagionale per la formazione allenata da Luca Prina, chiamata ora al riscatto settimana prossima davanti al proprio pubblico nella sfida con la Valenzana Mado, uscita vincente nella gara casalinga con il Nova Romentin (2-1).

Lavagnese-Biellese 2-1

Marcature: 52' Naamad, 55' Bacigalupo, 93' Daniello.

Biellese: Vergna, Colletta (90' Madiq), Marra (75' Facchetti), Artiglia (53' Romairone), Brancato, Capellupo, Finizio, Naamad (67' Beltrame), Pavan, Di Cesare (81' Gila), Graziano. A disp. Biundo, Zingone, Velcani, Tomasino. All. Luca Prina.

Lavagnese: Gragnoli, Ghigliotti (46' Berardi), Garbiotto, Romanengo, Neri, Lombardi (81' Daniello), Monteverde, Reali (56' Gabelli), Oneto, Miragliotta (56' Marconi) , Bacigalupo (87' Costa). A disp: Galletti, Santana Ruz, Vannucci, Brio. All. Vincenzo Ranieri.

Ammoniti: Pavan, Ghigliotti, Reali, Bacigalupo, Gila

Arbitro: Niccolo' Galligani - Pistoia

Assistenti Matteo Bertelli, Filippo Scorteccia - Firenze

g. c.

