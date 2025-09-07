Calcio, esordio amaro in Serie D per la Biellese: passa in rimonta la Lavagnese

Esordio amaro per la Biellese in Serie D. Dopo una lunga attesa, inizia in salita il cammino dei lanieri impegnati nel nuovo campionato: alla fine, i padroni di casa della Lavagnese si aggiudicano il massimo della posta in palio rimontando l'iniziale vantaggio bianconero targato Naamad con le reti di Bacigalupo e Daniello per il 2-1 finale.
Primo ko stagionale per la formazione allenata da Luca Prina, chiamata ora al riscatto settimana prossima davanti al proprio pubblico nella sfida con la Valenzana Mado, uscita vincente nella gara casalinga con il Nova Romentin (2-1).
Lavagnese-Biellese 2-1
Marcature: 52' Naamad, 55' Bacigalupo, 93' Daniello.
Biellese: Vergna, Colletta (90' Madiq), Marra (75' Facchetti), Artiglia (53' Romairone), Brancato, Capellupo, Finizio, Naamad (67' Beltrame), Pavan, Di Cesare (81' Gila), Graziano. A disp. Biundo, Zingone, Velcani, Tomasino. All. Luca Prina.
Lavagnese: Gragnoli, Ghigliotti (46' Berardi), Garbiotto, Romanengo, Neri, Lombardi (81' Daniello), Monteverde, Reali (56' Gabelli), Oneto, Miragliotta (56' Marconi) , Bacigalupo (87' Costa). A disp: Galletti, Santana Ruz, Vannucci, Brio. All. Vincenzo Ranieri.
Ammoniti: Pavan, Ghigliotti, Reali, Bacigalupo, Gila
Arbitro: Niccolo' Galligani - Pistoia
Assistenti Matteo Bertelli, Filippo Scorteccia - Firenze