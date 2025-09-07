Festa dei paesi della Valle Elvo al Santuario di Graglia

Giorno di celebrazioni a Graglia per la festa dei paesi della Valle Elvo. Nella mattinata di oggi, 7 settembre, fedeli, sindaci e famiglie hanno raggiunto il Santuario per prendere parte alla processione, seguita poi dalla santa messa.
In Breve
domenica 07 settembre
sabato 06 settembre
venerdì 05 settembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Scontro auto-bici a Oropa, un 57enne in ospedale
Agli agenti di Polizia il compito di ricostruire la dinamica, presente anche il 118.