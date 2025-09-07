 / Valle Elvo

Valle Elvo | 07 settembre 2025, 16:00

Festa dei paesi della Valle Elvo al Santuario di Graglia

festa paesi

Giorno di celebrazioni a Graglia per la festa dei paesi della Valle Elvo. Nella mattinata di oggi, 7 settembre, fedeli, sindaci e famiglie hanno raggiunto il Santuario per prendere parte alla processione, seguita poi dalla santa messa.

g. c.

