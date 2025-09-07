A Oropa la musica celtica incanta il pubblico biellese FOTO

È stata molta apprezzata l'esibizione del gruppo Rowan Tree, protagonista di un meraviglioso concerto che ha saputo incantare il nutrito pubblico presente intrecciando le melodie irlandesi, scozzesi e bretoni.

La formazione, andata in scena nella serata di venerdì, 5 settembre, nella Basilica Antica di Oropa, ha proposto un repertorio di musica tradizionale celtica interpretata in chiave meditativa. Tra i brani in scaletta figuravano sicuramente classici come Danny Boy e Brian Boru March, accanto a danze e arie meno conosciute ma altrettanto evocative.

Inoltre, il pubblico ha avuto anche l'opportunità di conoscere e vedere dal vico alcuni degli strumenti utilizzati principalmente per questo genere musicale (come la cornamusa) giudicando positivamente la prova corale del gruppo. Una realtà formata da musicisti con esperienze diverse ma accomunati dall’amore per la musica tradizionale celtica e dal desiderio di esplorarne le sonorità in chiave meditativa.