Assemblea dei sindaci, il gruppo consiliare del PD fa chiarezza

Riceviamo e pubblichiamo:

“Dopo la recente Assemblea dei Sindaci, sentiamo la necessità di fare chiarezza sulla posizione del gruppo consiliare del PD. Pur apprezzando l'incontro, ma non potendo ignorare la passività che ha caratterizzato l’operato del primo cittadino fino a oggi, ci preme ricordare che l’assemblea è stata convocata solo dopo una mozione e un’interrogazione di cui il nostro gruppo è stato il primo firmatario, a cui è seguita una petizione congiunta di sindaci e consiglieri del territorio.

È un fatto innegabile: per oltre un anno, da quando è in carica, il Sindaco è rimasto in silenzio, senza proferire una parola o alzare un sopracciglio di fronte alle crescenti criticità del nostro sistema sanitario. E non lo ha fatto neppure durante l' assemblea. Nessuna telefonata, nessuna iniziativa e nessuna trasparenza. Durante l'incontro, abbiamo ascoltato con attenzione le relazioni dell’ASL e in particolare l'illustrazione del Dottor Sanò, rispettando lo spirito costruttivo chiesto dal Presidente Ramella.

Tuttavia, non possiamo e non vogliamo dimenticare le ombre che pesano sulla nostra sanità, ombre che ricadono pesantemente su tutti i cittadini, specialmente sui più fragili. Queste criticità, sebbene minimizzate dalla narrazione ufficiale, esistono e sono ben visibili a chiunque viva e lotti quotidianamente con il sistema sanitario. La nostra speranza, e l’auspicio che rivolgiamo al Sindaco, è che impari a difendere con determinazione la salute dei biellesi.

Ci auguriamo che si 'innamori' dei suoi concittadini, dimostrando un impegno attivo e non più solo passivo o reattivo.Come gruppo, continueremo a vigilare e a lavorare affinché le giuste istanze dei biellesi non vengano ignorate”.