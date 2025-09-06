Biella, il distretto laniero nelle foto d'archivio

L’immagine, tratta dal fondo fotografico dello Studio Rossetti, ci conduce all’interno degli stabilimenti Rivetti di Biella, uno dei poli tessili più importanti del Piemonte e dell’Italia del Novecento. Nella foto, databile ai primi decenni del secolo scorso, si vedono le passapezze, operaie specializzate nel controllo qualità dei tessuti. Sedute in lunghe file ordinate, lavorano alla luce naturale che filtra dalle grandi finestre e sotto lampade pendenti, osservando con attenzione ogni metro di stoffa alla ricerca di imperfezioni.

Il rigore della composizione e la disposizione simmetrica delle postazioni rivelano non solo l’organizzazione industriale dell’epoca, ma anche l’importanza attribuita alla precisione e all’efficienza in un settore che ha segnato profondamente l’identità produttiva biellese. Lo scatto è una testimonianza preziosa del ruolo femminile nell’industria tessile e delle condizioni di lavoro in fabbrica agli inizi del Novecento.