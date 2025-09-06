A Roma i pellegrini biellesi, il vescovo Farinella: "Un momento speciale per la diocesi" FOTO

La comunità della diocesi di Biella ha iniziato il pellegrinaggio giubilare a Roma, in occasione della canonizzazione del beato Pier Giorgio Frassati. A guidare il gruppo è il vescovo Roberto Farinella, che ha condiviso alcuni momenti salienti attraverso un messaggio pubblicato su Facebook.

Il pellegrinaggio è iniziato con una sosta in preghiera presso la tomba di Papa Francesco, seguita dalla celebrazione eucaristica nella basilica di Santa Prassede. Successivamente, i fedeli hanno varcato la Porta Santa della basilica di Santa Maria Maggiore, affidandosi alla protezione della Salus Populi Romani.

«Il Giubileo deve portare una conversione per una novità di vita: accogliamo con fiducia questo invito e facciamo del nostro cammino un segno di rinnovamento per la nostra comunità e per ciascuno di noi», ha sottolineato mons. Farinella nel suo intervento.

Il pellegrinaggio, che si inserisce nel cammino del Giubileo della Speranza, vuole favorire le occasioni di preghiera condivisa e richiamare l'esperienza di fede come un atto di rinascita e trasformazione.

La canonizzazione di Pier Giorgio Frassati, modello di spiritualità e impegno sociale, assume un significato particolare per i fedeli biellesi, che vedono in lui un esempio di testimonianza cristiana vicina ai valori delle nuove generazioni. Il messaggio del vescovo, carico di gratitudine e speranza, invita la diocesi a vivere questo tempo straordinario come un’opportunità di rinnovamento spirituale e comunitario.