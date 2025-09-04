I risultati Biella Corse del Città di Torino e gli appuntamenti del prossimo fine settimana FOTO

Tutti e tre gli equipaggi Biella Corse che, quest'ultimo fine settimana, hanno preso parte al 40° Rally Città di Torino sono giunti al traguardo.

Il miglior risultato è stato ottenuto dalla coppia padre-figlia Elvis Grosso e Jenny Grosso, al debutto in gara insieme. Con la loro Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5/Rally 2) si sono piazzati al decimo posto di gruppo e di classe, ventiduesimi nella classifica assoluta della gara. "Sono contentissimo della mia nuova "naviga" (nonché figliola)! Sono stati due giorni molto belli, in cui ci siamo divertiti tantissimo. Jenny è stata a dir poco impeccabile! Vedremo presto cosa altro fare!"i valdostani di Biella Corse Didier Bionaz e Jennyfer Lale Murix, al via con una Renault Clio (gruppo RC5N, classe Rally 5) hanno invece concluso quinti di classe, noni di gruppo e al 37° posto assoluto.

"Ho faticato un po' a inizio gara" ha commentato il pilota al termine "poi mi sono ripreso e siamo riusciti ad arrivare al terzo posto di classe. Al secondo giro sulla "Rubiana", però, abbiamo forato bucato e siamo finiti di nuovo indietro". "Quella foratura proprio non ci voleva" ha aggiunto la navigatrice; "abbiamo fatto tutta la prova con la ruota bucata (l'abbiamo cambiata dopo il CO) e così abbiamo perso un sacco di tempo! Nonostante tutto siamo poi riusciti a recuperare qualcosa e a chiudere quinti di classe".

Il terzo equipaggio della Scuderia, composto da Michele Olivero e Marco Mwaniki, al via con una Renault Clio (gruppo RC5N, classe Rally 5), hanno invece terminato la gara settimi di classe, undicesimi di gruppo e al 43° posto assoluto.

Rally Piancavallo

Ottima gara in Friuli per il navigatore Biella Corse Hervé Navillod che, al 38° Rally Piacavallo ha corso, vincendo la classe e chiudendo undicesimo di gruppo e al 15° posto assoluto, a fianco del pilota Filippo Gelsomino su di una Citroen DS3 (gruppo RC2N, classe N5Naz). "E' stata una gran bella gara, molto difficile e combattuta fin dalla prima prova" ha commentato al termine. "Fra l'altro abbiamo corso sul bagnato (prima volta per il mio pilota), a tratti anche con grossi problemi di visibilità. Quando però abbiamo finalmente azzeccato l'assetto, il risultato è venuto fuori!".

Il rally, valido per il TIR (Trofeo Italiano Rally) e il CRZ (Campionato Rally di Zona) Zona 5, si è corso con partenza venerdì 29 a Roveredo in Piano e arrivo sabato 30 a Maniago, in provincia di Pordenone.

Trofeo Veglio 4x4

Anche quest'anno il pilota Biella Corse Manuel Pé sarà al via del Trofeo Veglio 4x4, prova conclusiva del Campionato Italiano Velocità Fuoristrada by F.I.F.

La gara si disputerà sabato 6 e domenica 7 settembre nel tradizionale tracciato dell’Autodromo Bernardo Seletto di Veglio (Biella).

Manuel sarà come sempre in gara con il suo Suzuki Samurai (gruppo A), vettura che cura e preparata personalmente.

Campionato BK

Torna in gara questo fine settimana a Borgo Ticino, in provincia di Novara, il giovanissimo di Biella Corse Filippo Comparoli. "Pippo", pilota a dir poco promettente, nel Campionato BK è attualmente terzo assoluto in entrambe le categorie a cui partecipa (grandi e piccoli). Novità di questa gara il cambio di team: ora infatti il giovane Comparoli gareggia con i mezzi del team di Franco Genovese, la FGK di Oleggio, con un kart costruito su di un telaio "Republic".