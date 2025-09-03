Ciclismo, dal Messico al Biellese tra allenamenti e sfide sportive: la storia di Cesar e Leonel VIDEO

Ciclismo, dal Messico al Biellese tra allenamenti e sfide sportive: la storia di Cesar e Leonel (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Dal Messico alle montagne del Biellese per prendere parte alle prossime gare di ciclismo. È la storia di Cesar Macias Estrada (21 anni) e Leonel Cianeros (20 anni) che, nelle scorse settimane, sono giunti nella nostra provincia per allenarsi e prepararsi al meglio in vista delle sfide sportive in programma nel mese di settembre.

Entrambi, portacolori della Petrolike (di cui è team manager Marco Bellini), sono due giovani talenti intervistati dal quotidiano Newsbiella.it. “Siamo rimasti colpiti dal vostro territorio – confidano – Il Biellese è sicuramente un bellissimo posto dove esercitarsi. È un luogo contrassegnato da belle salite e impegnative, come Oropa e Bielmonte”.