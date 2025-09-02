Schianto in serata a Chiavazza, tre persone in fuga: l'auto era rubata

Sembra proprio che fosse rubata l'auto che, nella serata di ieri, 1° settembre, si è schiantata contro un muretto in piazza XXV Aprile, nel rione di Chiavazza, a Biella. Le tre persone a bordo, a detta dei residenti della zona, hanno immediatamente abbandonato il mezzo e sono fuggite a piedi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Il fatto è successo intorno alle 20.30. Pare che il veicolo procedesse ad elevata velocità prima dell'urto finale. Sul posto sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, anche il personale della Polizia di Stato per gli accertamenti di rito. Al momento, il terzetto non è stato rintracciato e identificato, con gli agenti impegnati nella sua ricerca. Presenti anche i Carabinieri.